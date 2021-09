Opnieuw vier vooraanstaande activisten gearresteerd in Hongkong

Vier gekende Hongkongse activisten zijn woensdag gearresteerd op basis van de controversiële Chinese veiligheidswet. Volgens de Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China, een prodemocratische organisatie, zijn haar vicevoorzitter Chow Hang-tung en drie vooraanstaande leden Leung Kam-wai, Tang Ngok-kwan en Chan Dor-wai opgepakt door de staatsveiligheid. Dat meldt de organisatie op haar Facebookpagina.

De groepering organiseerde in het verleden jaarlijkse massamanifestaties om de slachtoffers te herdenken van China’s bloedige onderdrukking van de democratische beweging op 4 juni 1989 op het Tiananmenplein in Peking. De laatste twee waken werden echter verboden en een museum dat door de Alliantie werd beheerd, werd enkele maanden geleden gesloten. De autoriteiten in Peking en Hongkong waarschuwden dat toekomstige waken waarschijnlijk in strijd zullen zijn met de nationale veiligheidswet.

Dinsdag, een dag voor de arrestatie, weigerden de vier leiders van de groepering om vertrouwelijke gegevens te overhandigen aan de autoriteiten en hen te helpen met hun onderzoeken in het kader van de veiligheidswet.

Vorig jaar legde China Hongkong die drastische wet op: China hoopt zo een einde te maken aan de prodemocratische beweging in de voormalige Britse kolonie. Al meer dan 100 activisten werden gearresteerd op basis van de veiligheidswet, die even vaag als verreikend is.