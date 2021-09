Medewerker vaccinatiecentrum ontslagen omdat hij vrienden liet ‘vaccineren’ zonder spuitje

Brussel -

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de instantie die de Brusselse vaccinatiecampagne coördineert, heeft zaterdag ontdekt dat een administratief medewerker fraude heeft gepleegd via het registratiesysteem Vaccinnet. De persoon in kwestie gaf enkele namen in van kennissen die niet gevaccineerd waren, maar zo wel een Covid-certificaat kregen. De medewerker werd op staande voet ontslagen.