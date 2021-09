Verenigde Staten raadplegen bondgenoten na aankondiging van talibanregering

Na zijn bezoek aan Qatar zal de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken woensdag in Duitsland vertegenwoordigers van twintig partners van de Verenigde Staten spreken. Ze zullen het hebben over de Afghaanse interim-regering, die de taliban dinsdag aankondigden.

Minister Blinken zal de Amerikaanse militaire basis in Ramstein, in het westen van Duitsland, bezoeken. De basis geldt momenteel als Amerikaanse hub voor de evacuatie van Afghaanse vluchtelingen, nadat de taliban de macht overnamen in Afghanistan. Daar zal hij ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas ontmoeten. Samen zullen ze een digitale bijeenkomst leiden met ministers van twintig bondgenotenlanden over de te volgen koers in Afghanistan.

De Verenigde Staten zullen de bijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid aangrijpen om de internationale oproepen kracht bij te zetten, die de taliban herinneren aan hun belofte om Afghanen die dat wensen, vrij te laten vertrekken uit Afghanistan. Ook de omgang met de talibanregering, die noch vrouwen noch niet-talibanleden telt, maar wel een minister van Binnenlandse Zaken die door de Verenigde Staten gezocht wordt op beschuldiging van terrorisme, zal vermoedelijk op tafel liggen.

Qatar: “Taliban getuigen van pragmatisme en moeten beoordeeld worden op hun daden”

De taliban hebben hebben blijk gegeven van pragmatisme en moeten als de feitelijke heersers van Afghanistan worden beoordeeld aan de hand van hun daden. Dat heeft een vertegenwoordiger het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd aan het Franse persagentschap AFP. Qatar vervult de rol van neutrale, maar invloedrijke bemiddelaar tussen de taliban en het westen.

“Ze hebben blijk gegeven van een grote mate van pragmatisme,” zei Lolwah al-Khater, de woordvoerder en viceminister van Buitenlandse Zaken, over de taliban. Al-Khater raadde de westerse gesprekspartners aan om niet voor de emotionele, maar voor de rationele aanpak te kiezen en de taliban te overtuigen van de voordelen verbonden aan het voeren van gesprekken. “Zij zijn de feitelijke heersers, daar is geen twijfel over mogelijk,” vervolgde ze. “Wij dringen niet aan op de erkenning” van het nieuwe regime, benadrukte ze, maar al-Khater stelde wel dat Qatar niet zal ophouden met de taliban te praten, mochten zij hun beloftes niet nakomen.

Als bewijs van de goede wil van de taliban haalde al-Khater aan dat zij zich niet hadden verzet tegen het vertrek van meer dan 120.000 mensen uit Afghanistan en dat sommige ministeries, zoals het ministerie van Volksgezondheid, normaal functioneren. “Vrouwelijke artsen en verpleegsters kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen,” aldus al-Khater. Ze merkte nog op dat het niet alleen de taliban zijn, maar ook logistieke problemen en gewichtige tradities die de Afghaanse vrouwen bemoeilijken om te werken.