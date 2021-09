Tiental zendmasten vernietigd in Myanmar, dag na oproep tot revolte

In Myanmar zijn een tiental door de militaire junta gecontroleerde zendmasten voor mobiele telefonie vernietigd. Dat meldt het Franse persagentschap AFP woensdag op basis van verschillende verslagen. De schaduwregering van Myanmar had dinsdag al opgeroepen tot een nationale opstand tegen het leger.

Elf antennes van Mytel, een van de belangrijkste mobiele netwerken in het land, waren het doelwit in de centrale stad Budalin, aldus de verslagen. Twee andere zendmasten werden in de ruimere regio vernietigd. Op beelden die door de plaatselijke media zijn uitgezonden is een explosie te zien aan de voet van een zendmast, die onder luid applaus van de aanwezigen in elkaar stort.

“Onze bedoeling is om de bedrijven te vernietigen die door de militairen worden gecontroleerd en die hen steunen om aan de macht te blijven”, aldus een anonieme deelnemer aan de vernietigingsoperatie.

Het Myanmarese leger heeft op 1 februari de burgerregering onder leiding van de democratisch verkozen Aung San Suu Kyi omvergeworpen. Sindsdien voert de junta een bloedige onderdrukking van de tegenstanders, waarbij meer dan 1.000 burgers werden gedood en er meer dan 6.000 werden opgesloten.

Dinsdag had de Nationale Eenheidsregering, gevormd door ex-afgevaardigden van de partij van Aung San Suu Kyi, al een oproep gedaan voor “een revolte in ieder dorp en iedere stad” tegen strategische plaatsen van de militaire junta. “Alle burgers moeten in opstand komen tegen het militaire terrorisme”, aldus waarnemend president Duwa Lashi. “We beginnen daarom met een verdedigingsoorlog.”