Australisch gerecht houdt media verantwoordelijk voor reacties op Facebookpagina’s

Het hoogste gerechtshof van Australië oordeelt dat media “uitgevers” zijn van de publicaties die derden op de Facebookpagina’s van de mediabedrijven posten, en dus ook verantwoordelijk zijn voor de lasterlijke commentaren van hun publiek. De grootste kranten van het land, The Sydney Morning Herald en The Australian, hadden beroep aangetekend, maar dat is door het Hooggerechtshof verworpen.

Een ex-gedetineerde had de mediabedrijven voor het hof gedaagd in de staat New South Wales voor commentaren die andere gebruikers op de Facebookpagina’s van de media hadden gepost, en die volgens de ex-gedetineerde lasterlijk waren.

De zaak zat echter geblokkeerd: men kon het niet eens worden over het antwoord op de vraag of de media beschouwd moeten worden als de uitgevers van commentaren op hun Facebookpagina. Volgens het Hooggerechtshof stelden de mediabedrijven dat ze “slechts een openbare Facebookpagina beheerden waarop derden inhoud plaatsten”. Het Hooggerechtshof zei echter dat de bedrijven uitgevers van de commentaren waren, aangezien ze de publicatie ervan mogelijk maakten en aanmoedigden.