Maasmechelse Yasmine Chakib is ‘jobstudent van het jaar’

Maasmechelen / Hasselt - De 21-jarige Yasmine Chakib uit Maasmechelen is woensdag in Hasselt uitgeroepen tot ‘jobstudent van het jaar’. Ze studeert grafische vormgeving en werkt als jobstudente bij Bol & Orchestra in Hasselt, een familiezaak gespecialiseerd in de verkoop van Europese akoestische piano’s.

Met de verkiezing van de ‘jobstudent van het jaar’ willen zelfstandigenorganisatie Unizo en hr-dienstverlener Liantis het belang van jobstudenten voor de economie benadrukken. Naast een Unizo-award krijgt de laureaat van Liantis ook een extra maandloon van 1.500 euro.

Zaakvoerders Vanessa Novak en Stefan Deckers van Bol & Orchestra in Hasselt, dat Europese akoestische piano’s verkoopt, hebben de Maasmechelse studente zelf voor de wedstrijd voorgedragen. “Yasmine startte bij ons als jobstudente in maart dit jaar en sindsdien heeft ze onze bedrijfscommunicatie een totaal nieuw elan gegeven”, zegt Vanessa Novak. “Daarmee is ze een heel grote meerwaarde voor ons bedrijf. Yasmine is enthousiast, intelligent, creatief en ze denkt heel actief mee.”

Yasmine Chakib van Bol & Orchestra in Hasselt werd verkozen als jobstudent van het jaar 2021! Van harte gefeliciteerd!@DannyVanAssche @LiantisBe pic.twitter.com/wbjtngOYeM — UNIZO (@UNIZOvzw) September 8, 2021