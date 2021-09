Na een rampzalig coronajaar, kregen uitbaters van meubelwinkel Beds&Home maandag weer te maken met tegenslag. Het plafond van hun pas geopende winkel stortte maandag in. In tien minuten tijd donderde het plafond naar beneden, bovenop hun meubels in de toonzaal. “Het is voor ons een ramp”, zegt eigenaar Jeff Maes.