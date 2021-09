Ingeborg is lang niet de enige die probeert te frauderen met vaccin: “Sommigen bieden tot 200 euro om zulke zaken te doen”

Ingeborg heeft het openlijk toegegeven op de radio: ze heeft geprobeerd om een coronapaspoort te krijgen zonder prik. En zij is lang niet de enige, zo bevestigen vaccinatiecentra. “Bij ons is zelfs al tot 200 euro geboden om zulke zaken te doen”, klinkt het in Antwerpen. Maar is er dan zo weinig controle op mogelijke fraude met coronavaccins?