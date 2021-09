Met 112 diamanten, prijskaartje tot vier miljoen dollar: armbanden van Franse koningin Marie-Antoinette onder de hamer

Veilinghuis Christie’s zal later dit jaar twee armbanden, die ooit in het juwelenkistje van de Franse koningin Marie-Antoinette (1755-1793) lagen, veilen in Genève. Elke armband is bedekt met maar liefst 112 diamanten en samen zullen ze naar verwachting twee tot vier miljoen dollar (1,7 tot 3,4 miljoen euro) opbrengen.

Volgens het veilinghuis kunnen de sieraden zelfs heel wat meer geld in het laatje brengen. Bij een veiling in 2018 werd nog voorspeld dat een hanger van parel en diamant, eveneens van Marie-Antoinette, twee miljoen dollar zou opleveren, maar die hanger ging bij veilinghuis Sotheby’s onder de hamer voor maar liefst 36 miljoen dollar.

De tot de verbeelding sprekende Franse koningin zou de armbanden in 1776, twee jaar nadat ze de troon besteeg, besteld hebben. Haar voorliefde voor dure juwelen zou hebben bijgedragen aan de argwaan van het hongerlijdende Franse volk. Marie-Antoinette was de laatste koningin van Frankrijk voor de Franse Revolutie uitbrak: zij en haar echtgenoot Lodewijk XVI werden veroordeeld tot de guillotine. Om haar juwelenschat veilig te stellen, stuurde ze haar sieraden naar haar zus Marie-Christine in Brussel.

Foto: AFP