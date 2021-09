Stevige terugval in gebruik van loopbaancheque

Het gebruik van de loopbaancheques is in 2020 met ruim een derde gedaald tegenover 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Allessia Claes (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). De daling is wellicht toe te schrijven aan de strengere voorwaarden voor de cheque, maar N-VA-politica Claes vindt dat het instrument meer in de verf moet worden gezet.

Werkenden die hun loopbaan een andere richtig willen geven, een betere kijk willen hebben op hun competenties of met twijfel en vragen zitten over hun job kunnen zich door de erkende loopbaancentra laten begeleiden. Ze kunnen zo hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Voor die loopbaanbegeleidingen kunnen werkenden gebruikmaken van de loopbaancheque. Met die cheque betaalt de gebruiker maar een klein deel van de begeleiding, de rest betaalt de overheid.

Uit cijfers die N-VA-parlementslid Allessia Claes heeft opgevraagd, blijkt dat het succes van de loopbaancheque in 2020 een stevige terugval kende. Waar er in 2019 nog sprake was van 42.778 toegekende cheques, daalde dat aantal in 2020 met 35 procent naar 25.897. Voor de eerste vijf maanden van 2021 staat de teller op 13.921 uitgereikte cheques. “Een stevige inhaalbeweging is dus nodig om terug aan te knopen bij de cijfers van 2019”, aldus Claes.

De daling heeft wellicht vooral te maken met de verstrengde voorwaarden. Sinds 2020 moeten aanvragers minstens zeven jaar werkervaring hebben. Voordien volstond minstens één jaar werkervaring. “De bijkomende voorwaarde kan een deel, maar zeker niet de volledige oorzaak zijn”, meent Claes. “Om het tij te keren moet er op verschillende sporen worden gewerkt. Zo moet er een tandje worden bijgestoken om de kwaliteit te versterken en het aanbod extra in de verf te zetten en te promoten”, aldus Claes.

In de discussie over werkbaar werk, het toenemend aantal burn-outs en het soms moeilijke evenwicht tussen werk en privé is het volgens Claes belangrijk om de beschikbare instrumenten, zoals de loopbaancheque, in de verf te zetten. Die instrumenten kunnen werknemers helpen om hun “loopbaan in eigen handen te nemen”. “Vandaar is het belangrijk dat Vlaanderen zich inzet om de Vlamingen te sensibiliseren om gebruik te maken van de loopbaancheque”, besluit Claes.

Coalitiepartner CD&V reageert verrast op de communicatie van Claes. “N-VA heeft net geëist dat de toegang tot loopbaanbegeleiding beperkt wordt”, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne. “De mensen hebben in de eerste zeven jaar van hun loopbaan nu geen recht meer op loopbaancheques. De cijfers van Claes tonen aan dat die verstrenging nefast is. Net de groep die een eerste werkervaring heeft gehad en daarbij niet tevreden is, moet snel en efficiënt begeleid worden in zijn of haar loopbaankeuzes”, aldus Bothuyne.

Bothuyne noemt de cijfers van Claes ook een goede aanleiding om loopbaanbegeleiding voor niet-actieven te promoten. “Huismoeders en -vaders die terug aan de slag willen bijvoorbeeld moeten via loopbaanbegeleiding een eerste opstap krijgen (terug) naar de arbeidsmarkt”, meent Bothuyne.