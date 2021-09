Marokkanen trekken woensdag naar stembus voor eerste verkiezing met nieuwe regels

Marokkanen gaan woensdag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Dit jaar zijn er nieuwe regels toegepast waardoor zetels anders worden verdeeld. Dat wordt door de grootste partij, de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD), gezien als een poging om haar positie te verzwakken.

De gematigde Islamistische PJD is sinds 2011 de grootste partij in het parlement. Bij de vorige verkiezingen in 2016 kreeg de partij 125 zetels, maar als het nieuwe systeem toen was toegepast zou de partij ongeveer 80 zetels hebben ontvangen. De stembureaus zijn woensdag om 8.00 uur plaatselijke tijd geopend (7.00 uur Belgische tijd). De eerste uitslagen worden aan het begin van de avond verwacht.

Het circa 36 miljoen inwoners tellende Marokko ziet over het algemeen een lage opkomst bij parlementsverkiezingen. Dat komt volgens sommige experts omdat kiezers de indruk hebben dat hun gekozen volksvertegenwoordigers weinig te vertellen hebben.

De opkomst bij lokale of regionale verkiezingen valt meestal hoger uit. Die drie verkiezingen worden nu op dezelfde dag gehouden. De autoriteiten hopen kiezers zo aan te moedigen om te gaan stemmen.

De winnaar van de verkiezingen kan in elk geval niet om het paleis heen. Koning Mohammed VI heeft nog steeds veel invloed in het Noord-Afrikaanse land. Hij heeft al nieuwe economische plannen aangekondigd die naar verwachting worden gesteund door alle partijen.