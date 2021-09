Zuhal Demir gaat strijd aan met 3M: enkel een manier om bedrijf onder druk te zetten of komt het echt tot een juridisch gevecht?

Zwijndrecht -

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is de juridische strijd begonnen met 3M. Of de Vlaamse regering de Amerikaanse multinational ook voor de rechter gaat dagen, is nog geen uitgemaakte zaak. Maar zeker is wel dat Demir geld van 3M wil om vervuilde gronden te saneren. Dat de onderneming beursgenoteerd is en negatieve reclame kan missen als kiespijn, is alvast een drukkingsmiddel. Want een juridische veldslag kan jaren duren en de uitkomst ervan is onzeker.