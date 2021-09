Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu steunen ingebrekestelling van 3M na PFOS-vervuiling, maar willen kordate aanpak

Zwijndrecht - Dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir chemiebedrijf 3M en zijn bestuurders in gebreke heeft gesteld, valt in goede aarde bij milieuorganisaties Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu (BBL). Die steunen de ingebrekestelling, maar oordelen dat dat niet volstaat. “Ook de problemen met het Vlaamse milieubeleid, die dit dossier zo pijnlijk duidelijk maakten, verdienen een kordate aanpak”, zeggen ze in een gezamenlijk persbericht.

“Na hun halfslachtige antwoorden in de parlementaire PFAS-commissie is duidelijk dat vervuiler 3M enkel informatie zal verschaffen én zal opdraaien voor de kosten indien het daar juridisch toe gedwongen wordt”, zeggen de twee organisaties.

Volgens Greenpeace en BBL mag de juridische procedure voor de Vlaamse regering geen excuus zijn om intussen geen actie te ondernemen. “De creatie van een illegale stortplaats op de terreinen van 3M en het verplaatsen van zwaar vervuild slib richting Nederland moeten tegengehouden worden om verdere verspreiding van de vervuiling tegen te gaan”, zeggen ze. De organisaties verwachten ook dat de graafwerken voor Oosterweel worden stilgelegd en dat “de afgeleverde vergunningen voor 3M dringend aangepast worden volgens de strengste lozingsnormen”.

Greenpeace en BBL zeggen dat het nooit zover had mogen komen. “Er moet verder onderzocht worden wie welke verantwoordelijkheid draagt in dit dossier en waar de Vlaamse overheid tekortgeschoten heeft. Niet alleen is de milieuvergunning van 3M afgeleverd zonder opmaak van een milieueffectenrapport, ook heeft de Vlaamse overheid nagelaten de bevolking te informeren (men is al jaren op de hoogte) en werd het bedrijf onvoldoende gecontroleerd en opgevolgd. Door het tekort aan mensen en middelen bleek van handhaving nauwelijks sprake.”

Volgens de organisaties zal ook de Vlaamse overheid zelf met tekst en uitleg moeten komen op de PFAS-onderzoekscommissie. “Grootste vraag: waarom is niet eerder ingegrepen?”

Greenpeace en BBL stellen nog dat “de kwalijke traditie om industriële milieuvervuiling op de maatschappij af te wentelen”, nu moet stoppen. “Het PFOS-schandaal van 3M is wellicht slechts één van de vele historische milieudossiers die de komende jaren boven water zullen komen.”