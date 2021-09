Aanklager eist drie jaar cel tegen ‘bewonderaar’ ex-Miss België Ilse De Meulemeester wegens poging tot doodslag

Antwerpen - Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar gevangenisstraf en 150 euro boete geëist tegen de Nederlandse zakenman Jacob P. (65), onder meer wegens poging doodslag op ex-Miss België Ilse De Meulemeester en haar zoontje. De feiten dateren van 2013, maar werden vandaag pas voor de rechtbank behandeld na een procedureslag die jaren aansleepte.



22 april 2013, Van Bréestraat, Antwerpen. Ex-Miss België en televisiepersoonlijkheid Ilse De Meulemeester stapt die ochtend in haar Porsche, om haar zoontje naar school te brengen. Wanneer ze de sportwagen van de parking aan haar woning en interieurzaak stuurt, duikt er plots een Range Rover Sport op die tegen een aanzienlijke snelheid op haar wagen inrijdt. De wagens raken elkaar, er is schade, maar de aanrijder verdwijnt in het verkeer.

Even later duikte de Ranger Rover Sport opnieuw op, en rijdt een tweede keer in op het voertuig van De Meulemeester. Die klaagt achteraf over pijn aan haar nek. Volgens de politie is haar wagen in die mate beschadigd, dat de bestuurster geblokkeerd zit achter haar stuur omdat het portier niet meer geopend kan worden.

Steenrijke zakenman

De bestuurder van de Range Rover Sport is Jacob P. (65), een steenrijke Nederlandse zakenman die onder meer eigenaar is van de bekende Frituur Number One. P. is een goede bekende van Ilse De Meulemeester. De ex-Miss België en de Nederlandse zakenman waren een tijdlang bevriend. De ex-Miss België en de Nederlander wisselden talloze liefdevolle berichten uit via sms.

Jacob P. ging ver om de liefde van Ilse De Meulemeester voor zich te winnen. Hij gaf haar voor 80.000 euro aan juwelen, overstelpte haar en haar zoontje met cadeaus. Zo mocht De Meulemeester een mooie Porsche uitkiezen. Omdat ze niet kon kiezen uit twee modellen, kocht de Nederlandse aanbidder beide Porsches. Volgens het Openbaar Ministerie nam De Meulemeester het cadeau dankbaar in ontvangst, maar ging ze niet in op zijn verlangens. “En dat kon hij niet verdragen. En daarom nam hij wraak.”

Ruit ingeslagen en achtervolgd

De dubbele aanrijding was niet het eerste incident waarvan Ilse De Meulemeester slachtoffer werd. Jacob P. gaf ook toe dat hij vernielingen aanrichtte aan de woning van De Meulemeester en de juwelierszaak waar hij haar had leren kennen. Zo sloeg hij de ruit in van een deur van haar woning en sloeg hij de etalage van de juwelierszaak in. Hij klom ook over het hek naar de parking van de woning van De Meulemeester, om een doosje met beledigende teksten achter te laten.

“Hij is haar onophoudelijk beginnen belagen”, zo pleitte meester Kris Beirnaert, de raadsman van Ilse De Meulemeester. “Hij begluurde haar als ze op restaurant ging en hij liet haar achtervolgen door een Spanjaard. Niet alleen aan haar woning in Antwerpen, maar ook tot haar nieuwe woning in Knokke.”

Vermeende chantage

Na de dubbele aanrijding in april 2013, waarvoor Jacob P. werd gearresteerd, diende hij klacht in tegen Ilse De Meulemeester wegens oplichting en afpersing. P. verklaarde dat Ilse De Meulemeester hem chanteerde en hem miljoenen euro afhandig had gemaakt. Het gerecht deed uitvoerig onderzoek naar die beschuldiging, maar de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen waren van oordeel dat van oplichting of afpersing geen sprake was. De Meulemeester werd in die zaak buitenvervolging gesteld.

De voormalige Miss België werd wel doorverwezen wegens witwassen. Die zaak komt in oktober voor de rechtbank. Volgens Joris Van Cauter, de advocaat van Jacob P., is de zaak tegen zijn cliënt onlosmakelijk verbonden met het dossier tegen Ilse De Meulemeester, die door Van Cauter werd neergezet als een geraffineerde oplichtster.

De raadsman van De Meulemeester wees de rechtbank op de chronologie. “De beschuldigingen van oplichting en afpersing zijn er gekomen na de dubbele aanrijding. Men had een uitleg nodig. En daardoor is men is erin geslaagd om de zaak op de lange baan te schuiven.”

De zaak werd voorlopig geschorst. Volgende week komt de verdeding van Jacob P. opnieuw aan het woord.