Nederlandse koning Willem-Alexander mag kroondomein maandenlang niet sluiten in ruil voor subsidie

De Nederlandse koning Willem-Alexander mag het Kroondomein Het Loo, ten noordwesten van Apeldoorn, niet meer maandenlang sluiten, wil hij de subsidie van de Nederlandse staat voor het onderhoud van het landgoed en het natuurgebied in de Veluwe behouden. De algemene regels voor dergelijke subsidies gelden vanaf volgend jaar ook voor de vorst, meldt ontslagnemend minister van Landbouw Carola Schouten woensdag aan de Tweede Kamer.

Een voorwaarde voor de subsidie is dat de rentmeester, koning Willem-Alexander dus, het natuurgebied bijna het hele jaar door openstelt voor het publiek. Een groot deel van Het Loo is echter van september tot december gesloten. Juristen uitten in het verleden al kritiek op de uitzondering die voor de Nederlandse koning werd gemaakt. Sommige criticasters vermoedden dat de koninklijke familie op wild jaagt wanneer het park gesloten is. Het Nederlandse parlement eiste begin dit jaar opheldering.