Vlaams Patiëntenplatform pleit voor Covid Safe Ticket bij bezoek in ziekenhuizen en wzc’s

Het Vlaams Patiëntenplatform roept op om het Covid Safe Ticket definitief goed te keuren voor de bezoekregeling in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Momenteel wordt het bezoek er nog steeds strikt beperkt. Bovendien verschilt de regeling ook van zorginstelling tot zorginstelling. “Het is belangrijk dat de meest kwetsbare personen in onze samenleving op een veilige manier bezoek kunnen ontvangen”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

Dinsdagavond keurden de federale overheid en de deelstaten een samenwerkingsakkoord goed dat een breder gebruik van het CST mogelijk moet maken. Zo zouden de deelstaten vanaf oktober zelf een decreet of ordonnantie kunnen nemen om het CST in te voeren in nieuwe sectoren, waaronder het bezoek in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de verschillende ministerraden en op het Overlegcomité.

Het VPP hoopt dat de definitieve goedkeuring niet lang op zich zal laten wachten. “Sinds het begin van de versoepelingen kregen we verschillende klachten van patiënten en familieleden over de soms zeer strikte bezoekregeling in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Sommige patiënten liggen al maanden in het ziekenhuis, horen over versoepelingen in de horeca en dergelijke maar blijven zelf in de kou staan”, vertelt Weeghmans. “We zijn dan ook heel blij met het voorstel tot het gebruik van een CST voor bezoek in ziekenhuizen en woonzorgcentra, dat zal de mentale gezondheid van deze personen ten goede komen. We willen alles op alles zetten voor een definitieve goedkeuring.”