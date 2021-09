Hek van 2,2 kilometer lang maakt van deze haven een van de best beveiligde van Europa

Oostende - De haven van Oostende bestelde een omheining van 4 meter hoog en 2,2 km lang om haar terreinen te beveiligen. Er komen ook camera’s.

“Veiligheid is een prioriteit en daarom hebben we beslist een nieuw hekwerk te plaatsen rond de terreinen in de voorhaven”, zeggen havenschepen Charlotte Verkeyn (N-VA) en CEO Dirk Declerck van Haven Oostende. De afsluiting is 4 meter hoog, 2,2 km lang en wordt voorzien van panelen met een zeer hoge graad van ondoordringbaarheid. De kostprijs bedraagt 1 miljoen euro.

Haven Oostende testte alvast een proefopstelling en die bleek succesvol. De werkzaamheden starten in december en zullen drie maanden duren. “We worden een van de meest beveiligde havengebieden van Europa. Dit hekwerk is een onderdeel van een ruimer beveiligingsplan dat onder meer ook de plaatsing van slimme camera’s bevat”, luidt het nog.