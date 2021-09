Dt-fout of verouderd taalgebruik? 4.000 nieuwe Gentse bordjes zorgen voor discussie

Gent - De ‘Babbelkont’-bordjes, waarmee de stad Gentenaars wil laten praten met elkaar, zorgen meteen voor discussie. In de kleine letters onder de centrale vraag staat immers een dt-fout. Of is het toch verouderd taalgebruik?

Je vindt de 4.000 bordjes vanaf nu op banken en andere zitplaatsen over heel Gent. Ze bevatten stuk voor stuk een open vraag, zoals “Wat wou je vroeger later worden?” of “Wat is het beste compliment dat je ooit kreeg?” Het is de bedoeling dat Gentenaars even gaan zitten om het samen over die vragen te hebben.

“Maar de vragen op het bordje zijn overbodig”, verwoordde een opmerkzame lerares Nederlands het scherp op Facebook. “Je kan het immers eindeloos hebben over de joekel van een dt-fout die op de 4.000 bordjes staat.” En inderdaad: op het bordje staat “Ontmoet en verbindt”, en in de gebiedende wijs gebruik je nooit -dt. (lees verder onder de foto)

De bordjes hangen op 4.000 Gentse banken en andere zitplaatsen. Foto: David Van Hecke

“De bordjes worden niet vervangen”, zegt bevoegd schepen Rudy Coddens (Vooruit). “Het is een oudere schrijfwijze, maar een flagrante taalfout is het niet.”

Taaltelefoon

Daar is de gezaghebbende Taaltelefoon het niet mee eens. “Een gebiedende wijs met -t is vandaag echt wel fout”, klinkt het daar. “Vroeger bestond het inderdaad, zoals bijvoorbeeld in de zin ‘Komt, gij allen.’ Maar het is zeer verouderd. We raden aan om het niet meer te gebruiken, tenzij je echt oud Nederlands wil na-apen.”

Waarom hier werd gekozen voor die verouderde vorm, daar kan Coddens geen antwoord op geven. Stof voor een taaldiscussie op een Gents bankje, als je het ons vraagt. En laat dat nu net het doel van de bordjes zijn.