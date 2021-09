Israël arresteert familieleden van ontsnapte Palestijnse gevangenen

Het Israëlische leger heeft minstens vijf familieleden van ontsnapte Palestijnse gevangenen gearresteerd. Dat heeft een Palestijnse groep voor de rechten van gevangenen woensdag bekendgemaakt.

Sinds maandag houden Israëlische troepen een massale klopjacht op zes Palestijnse leden van gewapende groeperingen die via een tunnel ontsnapten uit de zwaarbeveiligde gevangenis van Gilboa, in het noorden van het land. Onder de ontsnapten is Zakaria al-Zoubeidi, die tot tot 2017 het hoofd was van de gewapende vleugel van Fatah, onder president Mahmoud Abbas. Ook andere ontsnapten hadden een rol in anti-Israëlische aanvallen.

Het Israëlische leger heeft intussen minstens vijf familieleden van de ontsnapten opgepakt. Het gaat onder meer om broers, vaders en neven van de mannen. Mogelijk ligt het aantal arrestaties nog hoger. Het leger bevestigde enkel dat er “verscheidene arrestaties” hebben plaatsgevonden, maar gaf geen verdere details.

De Israëlische premier Naftali Bennett beschreef de ontsnapping eerder al als “een zeer ernstig incident”. De Islamitische Jihad, een van de belangrijkste Palestijnse gewapende bewegingen, sprak dan weer van “een heroïsche daad”. In de Gazastrook en in het noorden van de Westelijke Jordaanoever kwamen de voorbije dagen ook veel mensen op straat om de ontsnapping te “vieren”.