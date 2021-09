Vandalen overschilderen regenboogzebrapad met witte verf: “Schandalig, maar ik weet niet of het nuttig is een klacht neer te leggen”’

Zaventem - Vandalen hebben in de Tramstraat in Sint-Stevens-Woluwe een regenboogzebrapad overschilderd met witte verf. Burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) reageert verontwaardigd. “Het is schandalig dat zoiets bij ons gebeurt.”

“We weten niet wie hier achter zit maar ik ben ten zeerste ontgoocheld dat er op ons grondgebied onverlaten zijn die zich daarmee bezighouden”, stelt Holemans. “Blijkbaar zijn die vandalen het niet eens met de visie van het gemeentebestuur. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen – wat zijn geaardheid ook is – gerespecteerd wordt en vredelievend naast elkaar woont. We verwerpen dan ook elke vorm van discriminatie. Het is zeer ongelukkig dat zoiets moet gebeuren.”

Geen klacht

Holemans gaat vermoedelijk geen klacht neerleggen bij de politie. “Ik weet niet of dat nuttig is. Je kan zo bezig blijven. We gaan toch nooit ontdekken wie daarachter zit. Ik ga wel aan het college voorstellen om een nieuw regenboogzebrapad te schilderen op die locatie aan de Tramstraat.”