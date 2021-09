Man geraakt in achterwerk bij schietpartij in Sint-Joost-ten-Node

Brussel / Sint-Joost-ten-Node - In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node is maandagavond omstreeks 19.00 uur een man gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer werd geraakt in het achterwerk en werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Dat meldt het Brusselse parket. Vijf personen zijn opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket.

De schietpartij was het gevolg van een diefstal met geweld die kort voordien had plaatsgevonden maar waarvan de juiste omstandigheden nog onduidelijk zijn. Na die diefstal kwam het tot een vechtpartij waarbij een van de vechtersbazen een vuurwapen bovenhaalde en twee schoten loste. Eén daarvan werd in de lucht gelost, maar het tweede schot raakte een onschuldige omstaander in de bil.

Die persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, terwijl de politie vijf verdachten oppakte voor verhoor. Het vuurwapen dat bij de schietpartij gebruikt werd, werd in beslag genomen, net als de beelden van de bewakingscamera’s in de omgeving.