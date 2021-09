De opvallende carrièreswitch van Thomas Caers, van Zulte Waregem naar To Walk Again: “Ik wilde meer zingeving”

“Ik droomde al langer van een job met meer zingeving”, zegt ex-voetbalprof Thomas Caers . Drie maanden geleden werd hij directeur van To Walk Again , een vzw die postrevalidatie aanbiedt aan mensen met een fysieke beperking. “Elke dag is hier een confrontatie met de relativiteit van het leven.”

“Neem maar even plaats, Thomas komt zo”, zegt een vriendelijke medewerkster. We kijken even rond op de zesde verdieping van AZ Sint-Elisabeth in Herentals, waar vier jaar geleden het To Walk Again REVALution ...