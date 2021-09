WK voetbal voor clubs in gevaar? “Japan wil dit jaar niet organiseren”

De Japanse voetbalbond (JFA) heeft besloten het WK voetbal voor clubs in december niet te organiseren wegens de beperkingen die gelden als gevolg van de coronacrisis. Dat schrijven de Japanse pers en persbureau Kyodo woensdag.

“Het risico van een stijging van het aantal besmettingen en de moeilijkheid om winst te maken vanwege een waarschijnlijke beperking van het aantal toeschouwers hebben deze keuze beïnvloed”, schreef persbureau Kyodo, dat anonieme bronnen citeerde. Volgens Kyodo is de JFA in gesprek met de Wereldvoetbalbond FIFA, die de competitie organiseert waarin de winnende clubs van de belangrijkste continentale competities het opnemen tegen elkaar, om het toernooi eventueel uit te stellen tot begin 2022.

Japan was eerder gastheer van het toernooi in 2016, en de Japanse voetbalfederatie wilde de editie van 2021 organiseren om haar 100-jarig bestaan te vieren, aldus Kyodo. Het toernooi wordt gewoonlijk in december gehouden, maar de editie van 2020, die in Qatar plaatsvond en door Bayern München werd gewonnen, werd uitgesteld tot februari 2021 vanwege de coronapandemie.