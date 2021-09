Burgemeester van Oostkamp waarschuwt Messi-fans: “Het heeft geen zin om af te zakken naar het hotel, dat wordt hermetisch afgesloten”

Oostkamp / Brugge - De komst van PSG in het kader van de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge van aanstaande woensdag beroert de gemoederen in het anders zo rustige Oostkamp. Lionel Messi en co zullen daar logeren tijdens hun korte verblijf in België, maar fans moeten zich niets in het hoofd halen, waarschuwt burgemeester Jan de Keyser: “Het hotel wordt tijdens het verblijf van PSG hermetisch afgesloten voor niet-bevoegden. Het heeft dan ook geen zin om af te zakken om een glimp op te vangen, want de kans is zéér klein dat u Messi kan spotten.”

“Oostkamp staat in de picture van de internationale voetbalpers”, schrijft De Keyser woensdagochtend trots op Facebook. “Woensdag ontvangt Club Brugge de wereldploeg PSG. Maar Oostkamp is dé gastgemeente voor Messi en z’n teamgenoten. Ze verblijven twee dagen in hotel Van der Valk te Oostkamp. Vooraleer het nieuws uitlekte, zijn er goede afspraken gemaakt tussen PSG, hotel Van der Valk, de politiediensten en mezelf”, klinkt het.

Maar De Keyser beseft dat de komst van dergelijke wereldspelers weleens een toeloop aan het hotel in kwestie zou kunnen veroorzaken. Hij waarschuwt geïnteresseerden daarom: “We willen een waardige gastgemeente zijn en respecteren de privacy van de ploeg, en in het bijzonder van haar wereldspelers. Gelukkig hebben we in Oostkamp al ervaring met het ontvangen van topsporters. Herinner u Manchester United, wielerploeg Jumbo-Visma, Mathieu Van der Poel… De afspraken zijn heel helder: het hotel wordt tijdens het verblijf van PSG hermetisch afgesloten voor niet-bevoegden. Er is permanente toegangscontrole aan de slagbomen van de parking. Het heeft dan ook geen zin om af te zakken naar het hotel om een glimp op te vangen, want de kans is zéér klein dat u Messi kan spotten. De controle wordt uitgevoerd door een externe beveiligingsdienst. Onze eigen politiemensen zullen verhoogd toezicht houden in de omgeving van het hotel. Wanneer er dan toch te veel toeschouwers aan het buitenhekken zouden verzamelen, en zo een gevaar vormen voor de weggebruikers, dan moeten we ingrijpen. De spelersbus wordt geëscorteerd door onze politiediensten. Na de match vertrekken de spelers direct richting Parijs.”

Waarna De Keyser afsluit met een kwinkslag: “Ik wens hen een leuk verblijf toe in onze prachtige gemeente. Verder een fijne match met een wereldgoal van Messi, maar dan liefst gecounterd door twee goals van Rode Duivel Hans Vanaken.”