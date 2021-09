De daad bij het woord: Zweedse nationale ploeg gaat na kritiek niet op tournee in Qatar

Het nationale voetbalelftal van Zweden heeft zijn wintertournee door Qatar afgeblazen. De voetbalbond van het Scandinavische land nam die beslissing na kritiek die verband houdt met het lot van arbeidskrachten in Qatar in de aanloop naar het wereldkampioenschap in 2022.

“Na overleg dinsdagavond is het duidelijk dat er onder de clubs een consensus bestaat tegen het organiseren van deze tournee in Qatar”, zei bondsvoorzitter Håkan Sjöstrand in een verklaring. “We zullen naar een alternatief kijken. Zeker is dat de tournee van januari niet in het Qatarese Doha zal worden gehouden.”

De wintertournee, die sinds 2019 wordt georganiseerd, deed vragen rijzen omdat de Zweedse voetbalbond, samen met de andere Scandinavische federaties, bij de FIFA campagne heeft gevoerd voor verbeteringen voor arbeidsmigranten in Qatar. Daar zouden de voorbije jaren al duizenden buitenlandse arbeiders overleden zijn bij de bouw van infrastructuur voor het WK 2022.