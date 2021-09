Aandeelhouders van Boeing kunnen schadeclaim eisen na ramp met 737 MAX

Het management van vliegtuigbouwer Boeing kan door de aandeelhouders van het bedrijf vervolgd worden voor de dodelijke crashes met de 737 MAX in 2018 en 2019, waarna deze toestellen ruim anderhalf jaar aan de grond moesten blijven - een ramp die het bedrijf zowat 20 miljard dollar kostte. Een rechter in Delaware heeft nu het licht op groen gezet voor schadeclaims vanwege de aandeelhouders.

Bij de crashes in Indonesië en in Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De Boeing 737 MAX-toestellen werden nadien bijna twintig maanden aan de grond gehouden, om de veiligheid te verzekeren.

Een rechter meent nu dat het management verantwoordelijk kan worden gesteld. Dat heeft immers, na de eerste vliegramp in Indonesië, beslist om een waarschuwing in verband met het veiligheidssysteem (MCAS) van het toestel te negeren. “De aandeelhouders kunnen het toezicht op de groep vervolgen”, oordeelde rechter Morgan Zurn. In haar vonnis staat ook dat de directie van Boeing heeft gelogen.

De vliegtuigbouwer reageerde teleurgesteld. Het gaat het vonnis de volgende dagen uitgebreid bestuderen vooraleer eventueel volgende stappen te ondernemen, klinkt het. Begin dit jaar betaalde Boeing al 2,5 miljard dollar boete om een einde te maken aan een strafzaak waarbij het beschuldigd werd van bedrog tegenover de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA).