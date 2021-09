Coronapas in Brussel komt er zo goed als zeker: in welke sectoren zal ik een nodig hebben? En hoe wordt dat gecontroleerd?

Brussel -

De kogel is door de kerk: elk gewest kan voortaan zelf beslissen om een coronapas te verplichten in een aantal sectoren. Het is zo goed als zeker dat Brussel de uitbreiding van dat Covid Safe Ticket (CST) zal toepassen, zodra het Overlegcomité zijn akkoord geeft. Maar hoe zal dat precies in z’n werk gaan? Geldt de coronapas enkel voor de stad Brussel of ook voor de randgemeentes? En wat leren buitenlandse voorbeelden ons?