Ziekenhuizen moeten weer 25% van alle bedden op intensieve zorg voorbehouden voor coronapatiënten

Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19 blijft licht toenemen en daarom moeten de ziekenhuizen opnieuw schakelen naar fase 1A. Dat betekent dat ze 25 procent van de bedden op intensieve zorg moeten voorbehouden voor coronapatiënten. Er is nog geen reden tot paniek, klinkt het. Maar men wil wel op alles voorbereid zijn.

Tussen 1 en 7 september zijn dagelijks gemiddeld 70 mensen in het ziekenhuis beland, een toename met 14 procent in vergelijking met de voorgaande periode van 7 dagen. In totaal liggen er momenteel 701 mensen in de Belgische ziekenhuizen na een besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 5 procent meer in vergelijking met vorige week. 225 patiënten verblijven op intensieve zorg, een stijging met 18 procent.

Uit cijfers van Sciensano van eind augustus blijkt dat de meeste mensen die nu nog in het ziekenhuis worden opgenomen met Covid-19 niet-gevaccineeerden zijn. En vooral in de leeftijdsgroep 20 tot 39 jaar neemt het aantal opnames relatief meer toe. In die groep zijn ook minder mensen volledig gevaccineerd.

Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity volgt de coronacijfers op de voet en vraagt als gevolg van de stijging van de ziekenhuisopnames aan alle algemene en universitaire ziekenhuizen preventief om op te schalen naar fase 1A tegen woensdag 15 september, weet VRT Nws. Dat betekent dat ziekenhuizen 25 procent van de bedden op intensieve zorg voorbehouden aan coronapatiënten.