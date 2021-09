Maar 6 procent btw op haarprothesen

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verlaagt het btw-tarief voor haarprothesen van 21 procent naar 6 procent. Voor mensen die een haarprothese nodig hebben na een ziekte of een behandeling, betekent dat een belangrijke besparing. Veel mensen hebben nood aan een haartstukje tijdens en na een kankerbehandeling.

Van Peteghem kondigde de verlaging woensdag samen met CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle aan in ‘Het Haarhuis’ in Oostakker.

Veel mensen denken bij haarverlies door ziekte of ziektebehandeling automatisch aan kanker, maar kaalheid of alopecia kan het gevolg zijn van uiteenlopende medische redenen en kan sommige patiënten soms levenslang achtervolgen.

750 euro tot meer dan 2.000 euro

Patiënten kunnen wel kiezen voor een haarprothese, maar de kostprijs loopt van gemiddeld 750 euro voor een haarwerk in kunstvezel tot meer dan 2.000 euro voor een prothese met echt haar. Door de btw te verlagen van 21 naar 6 procent kan de kostprijs voor de patiënt met enkele honderden euro naar omlaag. Om gebruik te kunnen maken van de verlaagde btw moet de patiënt enkel een voorschrift voor een haarprothese kunnen voorleggen van de behandelende arts of dermatoloog.

“Wanneer mensen de fysieke en mentale gevolgen van een ziekte of aandoening kunnen verlichten met een haarprothese, dan is het logisch dat we zoveel mogelijk mensen daartoe de kans geven. Met deze btw-verlaging zorgen we ervoor dat patiënten honderden euro kunnen uitsparen én dat de drempel tot kwalitatieve haarprothesen gevoelig wordt verlaagd”, legt CD&V-minister Van Peteghem uit.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke juicht de btw-verlaging toe. “Ik ben blij dat er door de btw-verlaging een extra financiële drempel wegvalt. Ziek zijn op zich is al erg genoeg. Elke drempel die we kunnen weghalen zodat je je beter voelt, moeten we wegnemen”, zegt de Vooruit-minister.