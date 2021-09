Meer dan 42 miljoen autobanden: enorm autobandenkerkhof wordt eindelijk opgeruimd

Het is over en uit voor een van de grootste stortplaatsen ter wereld. Het autobandenkerkhof in Koeweit, waar maar liefst 42 miljoen oude banden gedumpt werden, wordt opgeruimd. De golfstaat wil op de grond van de stortplaats graag 25.000 huizen bouwen, dus moesten de banden verdwijnen. Na jarenlange opeenstapeling van banden in allerlei soorten en maten werd besloten dat het rubber gerecycleerd moet worden.