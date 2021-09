Australiërs die in quarantaine zitten mogen maar zes biertjes per dag meer drinken

De Australische gezondheidsdienst maakt zich zorgen over het alcoholverbruik bij mensen die door het coronavirus in quarantaine zitten in door de NSW Health gecontroleerde gebouwen. Die drinken merkelijk meer dan normaal. Daarom is de regel nu: nog maximaal zes biertjes per dag.

De gezondheidsdienst NSW Health heeft regels opgelegd aan mensen die in door de NSW Health gecontroleerde gebouwen verblijven. Alle bewoners zitten daar in quarantaine, maar klagen dat pakjes die hen toegestuurd worden door familie en vrienden worden gecontroleerd. En dat pikken ze niet. “Ze doorzoeken alle tassen en dingen die het gebouw binnenkomen. Ze hebben een reeks geschenken in beslag genomen. Dus dingen zoals flessen sterke drank mogen niet”, zegt een bewoner.

Bewoners mogen een rantsoen krijgen van een van de volgende: zes bieren of voorgemixte dranken, één fles wijn of één fles sterke drank van 375 ml. Overtollige alcohol wordt in beslag genomen tot de lockdownregels worden opgeheven.

Een woordvoerster van het Sydney Local Health District bevestigde dat de limieten gelden in de Special Health Accomodation van NSW Health, waar mensen met corona en nauwe contacten voor isolatie naartoe worden gestuurd.