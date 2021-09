Jongemannen bewusteloos geslagen nadat ze vrouw willen redden uit handen van aanranders

Twee moedige jongemannen die wilden verhinderen dat een jonge vrouw werd verkracht, zijn door de daders in het ziekenhuis geslagen. Een van hen liep zware breuken op in het gezicht. De vrouw kon ontsnappen aan haar aanranders.

De twee mannen van negentien en vijfentwintig jaar hoorden in Hanley (Groot-Brittannië) een meisje om hulp schreeuwen. Ze grepen meteen in en probeerden haar te bevrijden uit de handen van haar aanranders. Maar zij keerden zich tegen de mannen en sloegen hen bewusteloos.

Een ambulancier heeft het zelfs over “een waar bloedbad”. Een van de jongemannen kreeg stampen in het gezicht en liep zware verwondingen op. Hij heeft intussen een gezichtsreconstructie ondergaan in het Royal Stoke University Hospital.

“Ze verdienen een medaille”

“Mijn broer en zijn vriend hebben een poging tot verkrachting tegengehouden en hebben dat bijna zelf met hun leven moeten bekopen”, getuigt de zus van een van de redders.

Ook de geredde vrouw kon intussen een verklaring afleggen bij de politie: “Ze waren zo moedig. Deze twee verdienen een medaille omdat ze zichzelf in gevaar hebben gebracht voor mij.”

De politie maakt nog altijd jacht op de daders.