Vriend van Miss België komt na week vrij, maar moet wel vast bij zijn vriendin wonen

Kortrijk / Harelbeke - Losene Keita (23), de vriend van Miss België Kedist Deltour, moet niet langer in de cel blijven. Zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke vroeg woensdag zijn vrijlating en de rechter volgde hem. Tot zijn proces eind deze maand moet hij bij Deltour blijven wonen en dagelijks moet hij zich bij de politie melden.

Losene Keita, die onlangs wereldkampioen in de vechtsport MMA werd en de vriend is van Miss België Kedist Deltour uit Harelbeke, werd vorige week woensdagavond door de politiezone Vlas staande gehouden bij een controle in Heule.

De inspecteurs arresteerden de twintiger omdat er een bevel tot gevangenneming tegen hem liep. Keita was vorig jaar in februari veroordeeld tot vijf maanden cel voor een zwaar bendegevecht tussen Afrikanen en Afghanen in 2016 in Kortrijk. Maar de vechter stuurde zijn kat naar de rechtbank.

Omdat hij al jaren geen vast adres in ons land heeft, stond hij geseind en sloeg de politie hem in de boeien. “Ze hebben hem nochtans al geregeld gecontroleerd, maar wellicht liep hij de laatste tijd wat te veel in de schijnwerpers door zijn relatie met Miss België en zijn wereldtitel”, zegt zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Nochtans weten ze heel goed waar hij woont: bij zijn vriendin in Harelbeke.”

Drie voorwaarden

Vandemeulebroucke vroeg dan ook met overtuiging de vrijlating van zijn cliënt en hij verkreeg die van de rechter. Keita mocht woensdag de gevangenis van Ieper verlaten. Hij moet zich wel aan drie voorwaarden houden: een vaste woonst bij zijn vriendin, ons land niet verlaten en zich elke dag melden bij de politie. Die maatregelen gelden tot zijn proces op 29 september, waar zijn rechtszaak voor de vechtpartij van vijf jaar geleden opnieuw wordt behandeld.

“Een logische beslissing, want er is geen gevaar voor de openbare orde of kans op recidive”, besluit zijn raadsman Thomas Vandemeulebroucke.