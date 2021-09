Nederlands bondscoach Louis van Gaal spelt jeugdspelertjes de les: “Ik wil dat je me aankijkt als ik tegen je praat”

Een dag na de 6-1 zege tegen Turkije stond bondscoach Louis van Gaal alweer op het trainingsveld. Bij zijn oude amateurclub SV De Meer in de Amsterdamse Watergraafsmeer gaf hij het startsein voor een nieuwe spaaractie van Albert Heijn. Daarmee kunnen klanten geld inzamelen voor hun favoriete amateurclub. Volgens Van Gaal een heel belangrijke actie.

“Na anderhalf jaar corona is het geld op bij de clubs en daar wordt er vaak het eerst bespaard op professionals, die training kunnen geven. Terwijl dat zo belangrijk is voor de ontwikkeling van talent”, aldus de bondscoach, die samen met zijn jeugdvriend, de huidige SV De Meer-voorzitter Leo van Vuuren, poseerde voor de talrijke camera’s en fotografen.

Van Gaal benadrukte het belang van amateurclubs als sociaal bindmiddel. “In een steeds individualistischere samenleving zijn verenigingen heel belangrijk om mensen bij elkaar te laten komen. Voor mij is het hier allemaal begonnen. Ik ging met mijn vader naar – toen nog – RKSV De Meer, want het was een katholieke club om mijn oudere broers in het eerste te zien spelen. En later ben ik hier zelf gaan voetballen.”

Training

Tot besluit van de bijeenkomst gaf Van Gaal nog een korte training aan een verzameling pupillen van SV De Meer. Dat was geen vrijblijvende bijeenkomst wat de bondscoach betreft.

“Even aandacht alsjeblieft. Ik wil dat je me aankijkt als ik tegen je praat”, kreeg een niet oplettende jeugdvoetballer te horen. Waarna Van Gaal de jongens en meisjes enige oefenvormen liet doen en daarna poseerde voor een groepsfoto.

