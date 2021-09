Geen nieuw sprookje voor EK-held: Zagorakis stopt nu al als voorzitter Griekse voetbalbond

Eeuwige roem in eigen land: dat heeft Theodoros Zagorakis sinds hij in 2004 als kapitein met Griekenland het EK wist te winnen. Het was dan ook geen verrassing dat Zagorakis vijf maanden geleden werd verkozen tot voorzitter van de Griekse voetbalbond. Aansluiting maken met de glorie van 17 jaar geleden was de bedoeling, maar dat zat er nooit in voor de oud-international. Hij legt er nu al de boeken bij neer wegens ‘interne rivaliteiten’.

De 49-jarige Zagorakis werd afgelopen maart verkozen tot nieuwe voorzitter van de Griekse voetbalbond. Hij kreeg toen 66 van de 68 stemmen en nam de plaats in van Evangelos Grammenos. Hij zou aan een mandaat van vier jaar beginnen, maar stopt er dus al veel sneller mee. Volgens de Griekse media zou hij de “interne rivaliteiten” binnen de Griekse voetbalbond niet werkbaar vinden.

De oud-middenvelder speelde tussen 1994 en 2007 120 interlands voor Griekenland. Het absolute hoogtepunt kwam er in 2004 toen hij als captain met de Grieken Europees kampioen werd door in de finale gastland Portugal met 0-1 te verslaan. Zagorakis droeg in clubverband het shirt van PAOK Saloniki, Leicester, AEK Athene en Bologna. Na zijn carrière werd hij voorzitter van PAOK alvorens hij in 2014 in het Europees Parlement ging zetelen.