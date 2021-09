Prachtig gebaar: Nederlandse voetballer wil boete betalen voor jongen (13) die selfie nam op het veld

Alle bezoekers van de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Montenegro (4-0) die zaterdag in Eindhoven het veld op kwamen, krijgen een stadionverbod en een boete opgelegd. Dus ook de 13-jarige Amin, die het veld op rende om een selfie te maken met Memphis Depay. Hans Kraay jr. heeft nu aangeboden om de boete voor Amin te betalen.

Kraay jr. vindt de straf namelijk onterecht, en bood in de studio van ESPN aan om het geldbedrag te betalen. “Ik vond het mooi. Ik vond het in Lille mooi met Hakim Ziyech, hoe Ziyech het deed en hoe die jongen zó blij was. Die jongen had de lotto gewonnen, en deze jongen heeft nu ook de lotto gewonnen’, zei de analist.

En dus wil hij het bedrag wel betalen. “Depay deed het fantastisch. Bel maar, ik betaal die honderd euro voor deze jongen. Ik vond het geweldig.”

Dat de KNVB ingrijpt, snapt hij ook wel weer. “Ik snap de supportersvereniging en de KNVB dat er nu paal en perk aan gesteld moet worden.”

In totaal renden zeker zestien fans het veld op, onder wie dus de 13-jarige Amin die in de slotfase van het duel erin slaagde om ongehinderd een selfie te maken met Depay. De Amsterdamse jongen deed een dag later trots zijn verhaal.

Zijn ouders kregen dinsdag in een telefonisch gesprek van de KNVB te horen dat hij, net als de andere veldbetreders, in principe vijf jaar lang niet in een stadion mag komen. Voor degenen voor wie het de eerste overtreding betreft, kan het stadionverbod worden verlaagd naar 15 maanden (en 45 maanden voorwaardelijk). Ze moeten dan een alternatieve straf aanvaarden.

Iedereen die het veld op kwam, krijgt ook een boete. Die is normaal gesproken 450 euro, maar voor Amin heeft de KNVB zijn leeftijd meegewogen. Voor de jonge selfiemaker bedraagt de boete 100 euro.