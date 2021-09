Gedrogeerde bestuurder rijdt tot twee keer in op politieagenten

Grimbergen - De politie van Vilvoorde heeft een man uit Grimbergen ingerekend die tot twee maal toe op agenten had proberen in te rijden. Het parket wil hem vervolgen voor poging doodslag.

De feiten hebben zich afgelopen nacht afgespeeld tussen middernacht en twee uur ’s ochtends. Een politiepatrouille trof een zwalpende auto aan in de buurt van de Luchthavenlaan. Toen de politieagenten wilden overgaan tot controle, gaf de bestuurder volle gas en vluchtte hij weg. De agenten zetten de achtervolging in.

Tot tweemaal toe hadden patrouilles die ter versterking geroepen waren een barrage opgericht, maar telkens reed de kerel in op de agenten, die ternauwernood konden wegspringen. Toen ze de man een derde keer klemreden, hadden ze hem eindelijk te pakken.

In de auto van de man werd een grote hoeveelheid grote flessen lachgas van anderhalve liter aangetroffen. Eén fles was leeg. De man legde een positieve drugstest af en het is duidelijk dat hij onder invloed was van het lachgas. Hij zou in zijn verklaring gezegd hebben dat hij in paniek weggevlucht was toen hij de politiecombi’s zag.

De man is woonachtig in Grimbergen en zou nog een blanco strafregister hebben. Hij is gearresteerd maar moet nog voor de onderzoeksrechter verschijnen. Er zou hem “poging tot doodslag” ten laste gelegd worden. Het parket bevestigt de feiten.