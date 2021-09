Profvoetballer Ilombe Mboyo loopt zestiende veroordeling op voor bellen achter stuur tijdens rijverbod

Dilbeek / Kortrijk / Gent - Profvoetballer Ilombe Mboyo, sinds dit seizoen opnieuw actief bij KAA Gent, heeft zich voor de zoveelste keer moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

De 34-jarige Mboyo, die zelf niet aanwezig maar zich liet vertegenwoordigen door een advocate, werd op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek betrapt met de gsm in de hand achter het stuur van een leasingwagen van zijn toenmalige club KV Kortrijk.

De wijkagent die de voetballer opmerkte, wist dat Mboyo eigenlijk niet achter het stuur van een voertuig mocht zitten. Hij had immers een rijverbod lopen als gevolg van een veroordeling voor rijden zonder rijbewijs. Daarmee was hij allesbehalve aan zijn proefstuk toe, want hij werd al tien keer betrapt op rijden zonder rijbewijs.

Fikse boete

Voor het parket, dat zelfs KV Kortrijk had aangeschreven met de vraag of ze niet nagaan of de spelers aan wie ze aan wagen geeft wel een rijbewijs heeft en geen rijverbod heeft lopen, was de maat vol. De procureur vorderde een gevangenisstraf. De advocate van Mboyo, die in een ver verleden nog twee maal voor de Rode Duivels speelde, wierp op dat zijn cliënt intussen geslaagd is voor alle examens en zijn definitief rijbewijs op zak heeft.

Politierechter Dina Van Laethem was bereid om daar rekening mee te houden. Ze sprak geen celstraf uit maar wel een boete van 4.000 euro. Omwille van eerdere correctionele veroordelingen kon de rechter geen uitstel krijgen.

Verder kreeg Mboyo nog een rijverbod van een half jaar, met de verplichting om te slagen in de vier herstelexamens.