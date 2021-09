Overlegcomité komt woensdag vervroegd (digitaal) samen om licht op groen te zetten voor Brusselse coronapas

Het Overlegcomité komt woensdag nog samen. Het gaat om een digitale bijeenkomst, die het licht op groen moet zetten voor het samenwerkingsakkoord dat Brussel moet toelaten de coronapas in te voeren voor cafés en restaurants.

De federale regering en de deelstaten raakten het dinsdag eens over de uitbreiding van het zogenaamde Covid Safe Ticket. Dat zal voortaan kunnen worden gebruikt voor evenementen vanaf 500 bezoekers binnen en 750 buiten. Vanaf 3.000 bezoekers binnen en 5.000 bezoekers buiten is dat CST verplicht.

Maar het akkoord zorgt er ook voor dat deelstaten via een decreet of ordonnantie zelf kunnen beslissen om het gebruik van de coronapas in te voeren in de horeca, fitnesscentra, dancings en discotheken, … De Brusselse regering is dat ook van plan, vanaf 1 oktober.

LEES OOK. Coronapas in Brussel komt er zo goed als zeker: in welke sectoren zal ik een nodig hebben? En hoe wordt dat gecontroleerd?

Maar om dat te kunnen doen, moet het samenwerkingsakkoord eerst nog passeren langs alle regeringen en het Overlegcomité. Dat Overlegcomité komt op 17 september fysiek samen, maar omdat de Brusselse coronapas nog een hele logistieke weg moet afleggen, kan daar niet op worden gewacht. Daarom komt het Overlegcomité woensdag nog digitaal samen. Enkel en alleen om de tekst van het samenwerkingsakkoord groen licht te geven.

Nadien moet het voor advies nog naar de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, en dienen alle parlementen er zich nog over uit te spreken. Veel werk dus om alles nog rond te krijgen tegen 1 oktober. De Brusselse regering zelf moet ook nog uitmaken in welke sectoren je een coronapas zult moeten voorleggen.

Ondertussen liet de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) weten dat ook hij een coronapas wil invoeren. Niet alleen omdat Brusselaars voor een terrasje of restaurantbezoek naar Vlaanderen dreigen te komen, maar ook omdat de vaccinatiegraad in Vilvoorde niet bijster hoog ligt.

Vlaanderen wil de coronapas echter niet invoeren. Uit principe én omdat 90 procent van de mensen volledig gevaccineerd is. Al wil dat niet zeggen dat de Vlaamse regering geen oren heeft naar de Vilvoordse verzuchtingen. “Laten we nu eerst het samenwerkingsakkoord uitvoeren. En als Vilvoorde heel goede redenen heeft om een coronapas in te voeren, zullen we dat nadien dan wel bekijken”, klinkt het op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon.