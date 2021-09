Explosie en zware brand in centrum Blankenberge

Blankenberge - In Blankenberge is er omstreeks 17 uur een explosie geweest, gevolgd door een zware brand in de Astridlaan. Een appartementsgebouw is daar volledig aan het afbranden. De beelden liegen er niet om: de zwarte rookpluim is zelfs tot in de polders en op het strand te zien. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Politie en brandweer zijn massaal afgezakt naar de omgeving van de Astridlaan, waar een appartementsgebouw in brand staat.

De rookpluim is heel ver te zien. Foto: tlg

De rookontwikkeling is enorm en is tot in de verre omgeving rond Blankenberge te zien. De site wordt momenteel hermetisch afgesloten en de brandweer poogt de vuurhaard te blussen, maar een sinecure wordt dat niet.

“De brandweer is meteen met verschillende pompwagens ter plaatse gekomen”, zegt burgemeester Bjorn Prasse. “Het ging op een zware uitslaande brand. De bewoners van het ene appartement op de bovenverdieping waren op reis. De andere kon op tijd geëvacueerd worden.”

Alle bewoners van het getroffen appartementsgebouw en van het aanpalende pand werden geëvacueerd. Zij worden momenteel opgevangen in het dienstencentrum. “Daar krijgen ze uitleg over wat er aan het gebeuren is en nog moet gebeuren. En we voorzien eten en drinken voor die mensen. De precieze schade zal later nog moeten blijken.”

De brand is ontstaan in de technisch verdieping van een appartement. Er werd een ontploffing gehoord maar het is nog niet duidelijk of dat ook de oorzaak is.

De hulpdiensten raden aan om de omgeving te mijden en ramen en deuren voorlopig gesloten te houden. Op sociale media delen heel wat mensen foto’s en filmpjes van het inferno.