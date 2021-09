Mark Flekken nieuwe doelman van Oranje? “Die schijnt heel goed te keepen”

Louis van Gaal houdt zijn ogen open voor nieuwe spelers. Momenteel zou de coach van het Nederlandse voetbalelftal de (onbekende) doelman Mark Flekken van het Duitse SC Freiburg in het vizier hebben.

“We moeten de lijst schoonmaken van mijn voorgangers. De schaduwlijst en de volglijst. Die gaan we deze week schoonmaken. Wij zijn natuurlijk in het algemeen wel op de hoogte van iedere Nederlander in het buitenland. De KNVB heeft scouts in dienst, maar de spelers op de lijst moeten wel binnen de visie passen. En ik moet kijken of we nog posities kunnen versterken of niet. Dat gaan we de komende weken doen”, aldus Van Gaal.

En een van die posities zou ook in doel zijn. “Er is ook een keeper in Duitsland, die speelt bij Freiburg. Had ik nog nooit van gehoord, maar die schijnt heel goed te keepen. Daar gaan we ook naar kijken. Die heet Flekken”, kondigde de bondscoach van Oranje aan.

"Had ik nog nooit van gehoord, maar die schijnt heel goed te keepen" pic.twitter.com/BwhE55ZNhk — ESPN NL (@ESPNnl) September 7, 2021

Drinkende doelman

Onbekend voor van Gaal misschien, maar toch ging de doelman in 2018 de wereld rond. Flekken speelde toen nog voor tweedeklasser Duisburg en liet zich in een match tegen Ingolstadt niet van zijn fraaiste kant zien. Hij was namelijk nog rustig iets aan het drinken, omdat hij niet doorhad dat een doelpunt van zijn team afgekeurd werd. Al bewees de goalie eerder in de match wel zijn waarde door een penalty te stoppen.