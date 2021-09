Moddergooien op topniveau tussen La Liga-bobo en hoge pief bij PSG: “Los eerst uw eigen problemen op”

Het lijken wel twee bekvechtende kleuters: Javier Tebas, grote baas van het Spaanse La Liga, en Victoriano Melero, secretaris-generaal bij PSG, klauwen mekaar al een hele poos de ogen uit. De kritiek van Tebas dat “PSG net zo gevaarlijk als de Super League is”, was er voor Melero te veel aan: “Ik zal maar zwijgen over hoe het Spaanse voetbal gefinancierd wordt, zeker?”

Zo gaat het al een tijdje over en weer. Javier Tebas van La Liga heeft kritiek op de volledige werking van PSG. De Spanjaard vraagt zich openlijk af hoe PSG, dat in handen is van Qatari Sports Investments, kan voldoen aan de Financial Fair Play-regels van de UEFA.

“PSG is een beetje ploeg van legendes geworden als je kijkt naar de leeftijd van sommige spelers”, fulmineert Tebas. “La Liga heeft tenminste nog jonge spelers als Vinicius. Op die manier moeten wij straks het probleem dat PSG zelf creëert, gaan oplossen. Wat zij doen is nét zo gevaarlijk als de Super League.”

De Spaanse competitie zag de laatste jaren veel toppers vertrekken richting Parijs, waaronder ook Leo Messi en Neymar. Foto: ISOPIX

Straffe woorden. Dat laat de secretaris-generaal van PSG niet zomaar passeren. In een open brief dient Victoriano Melero zijn collega-bobo van antwoord: “De Ligue 1 heeft tenminste geen jaren gewacht om actie te ondernemen en strenge financiële regels in te voeren,” meent Melero. “Het is algemeen bekend dat bepaalde Spaanse clubs en uw Liga worden geconfronteerd met een onhoudbare schuldenlast na grootschalig wanbeheer. Om nog maar te zwijgen van de manier waarop het Spaanse voetbal de afgelopen tien jaar is gefinancierd.”

Voor eigen deur vegen

“Het verbaast me dat u niet meer aandacht besteedt aan de twee clubs in uw competitie die blijven proberen om uw competitie, en het Europese voetbal, kapot te maken. Wij nodigen u dan ook uit om u te concentreren op het oplossen van uw binnenlandse problemen, waar u verantwoordelijk voor bent.”