San Marino dolgelukkig wanneer ze eerredder scoren tegen Polen

In de WK-kwalificatiewedstrijd die San Marino zondag speelde tegen het Polen van Robert Lewandowski viel er heel wat te beleven. En dan hebben we het niet alleen over de onvermijdelijke doelpunten die Lewandowski in de 1-7-zege weer voor zijn rekening nam, maar over het doelpunt van de thuisploeg. Bij een 0-4 tussenstand scoorde San Marino de eerredder. Tot dolle vreugde bij het ganse team.