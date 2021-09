Michy Batshuayi als vervanger van Romelu Lukaku, geen Vanheusden in defensie: deze elf Rode Duivels starten tegen Wit-Rusland

Zinho Vanheusden krijgt geen basisplaats van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. De verdediger moet het stellen met een plek op de bank voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland. Michy Batshuayi krijgt zijn kans als vervanger van de geschorste Romelu Lukaku. Eden Hazard start op de bank, in het voordeel van Dodi Lukebakio.

De elf van de Rode Duivels:

Casteels, Alderweireld, Boyata, Denayer, Saelemaekers, Praet, Tielemans, Castagne, Lukebakio, Batshuayi, Trossard.

Dinsdag maakte de Belgische voetbalbond bekend dat Thibaut Courtois, Axel Witsel en Yannick Carrasco terugkeerden naar hun clubs. Een dag eerder hadden Romelu Lukaku en Jan Vertonghen, die geschorst zijn, en Thomas Meunier het nationaal centrum in Tubeke al verlaten. Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Thomas Vermaelen en Jeremy Doku zaten niet in de oorspronkelijke selectie. Thorgan Hazard verliet de nationale ploeg omdat hij “fysiek niet klaar” was en nog herstelde van een enkelblessure.

“De toekomst”

De wedstrijd werd naar Rusland verplaatst vanwege de politieke situatie in Wit-Rusland. Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren, beiden 20 jaar oud, voegde zich bij de Duivels nadat ze vrijdag voor de nationale U21-ploeg hadden gespeeld. Zinho Vanheusden, 22, en Albert Sambi Lokonga, 21, zitten bij de selectie en willen laten zien dat ze op lange termijn klaar zijn voor de nationale ploeg. Alexis Saelemaekers, 22, gaf zijn visitekaartje al af: hij stond in de basis tegen Estland en scoorde tegen Tsjechië. “Het is goed om de toekomst van België al is bezig te zien,” aldus Martinez.

Na hun overwinningen tegen Estland (2-5) en Tsjechië (3-0) staan de Rode Duivels aan kop in Groep E met 13 punten uit 5 wedstrijden, 6 meer dan Tsjechië. Wales heeft momenteel 6 punten, maar heeft twee matchen minder gespeeld. Op 16 november nemen de Duivels het in Cardiff op tegen het Wales van Gareth Bale. Drie dagen eerder ontvangen ze Estland dat laatste staat zonder punten.

In de heenronde won België met 8-0 van Wit-Rusland, dat nu onder leiding staat van Georgi Kondratiev. Wit-Rusland speelde onder de nieuwe bondscoach goed tegen Tsjechië en Wales, maar verloor twee keer nipt met 1-0 en 2-3.