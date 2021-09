Lichtpuntje voor Miguel Van Damme in strijd tegen leukemie? “Controles zijn heel goed, maar ik blijf voorzichtig”

Eindelijk is er nog eens goed nieuws te melden over Miguel Van Damme. Voor de Cercledoelman, die al enkele jaren moedig tegen leukemie strijdt, leek lange tijd alle hoop op genezing verloren. Maar bij Humo bevestigde Van Damme dat het als bij wonder de laatste tijd alleen maar beter gaat. Zo zouden de dokters geen leukemie meer vinden in zijn bloed, toch blijft hij nog voorzichtig: “Over genezing spreken we nog niet.

Miguel Van Damme bevestigde het fantastische nieuws vandaag op Instagram: “Voor de moment verloopt alles goed en voel ik mij goed, maar we blijven voorzichtig om al te spreken over genezing”, klinkt het voorzichtig. “Want zo ver zitten we zeker nog niet. De controles de laatste maanden zijn heel goed maar dit wil nog niets zeggen.”

“Nu dat alles positief is geniet ik er natuurlijk wel van. Ik probeer zo veel mogelijk te trainen en te genieten van het leven met mijn vrouw, mijn vrienden en mijn familie. We blijven positief en we kijken vooruit. Ik zal er zeker alles aan doen om te slagen.”