Club Brugge-aanwinst Ruben Providence is meteen weken out

Nog voor hij heeft kunnen debuteren bij Club Brugge staat de linkerflankaanvaller Ruben Providence (20) weken aan de kant. De Roma-huurling moest een ingreep aan de enkel ondergaan. Club Brugge rekent er wel op dat hij voor Nieuwjaar zijn eerste minuten speelt.

Pech voor een van de vele aanvallende aanwinsten van Club Brugge. De 20-jarige Fransman Ruben Providence ondervond kort nadat hij bij Club Brugge had getekend last aan de linkerenkel. Een ingreep drong zich op en deze week werd de huurling van AS Roma geopereerd. Club Brugge verspreidde een foto van de flankspeler op zijn ziekenhuisbed.

De duur van de onbeschikbaarheid wordt op dit ogenblik op verschillende weken geschat. Wanneer Providence klaar zal zijn voor zijn eerste wedstrijdminuten is moeilijk te voorspellen. Maar Club rekent er wel op dat hij voor Nieuwjaar zijn debuut zal maken.

De operatie is ook de reden dat de linkerflankspeler niet in de Champions League-kern van Club is opgenomen. Het vooruitzicht in de belangrijkste Europese beker te spelen was nochtans een van zijn doelen toen hij zijn handtekening zette bij Club.

Providence speelde nog geen professionele wedstrijd met AS Roma maar trainde vorig jaar wel het hele seizoen met de A-kern. Hij wordt door blauw-zwart gehuurd met een aankoopoptie, maar zal dus nu nog enkele weken langer moeten wachten op zijn profdebuut.