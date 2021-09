Jonge moeder op straat doodgestoken, eenjarig kind ongedeerd

Een 34-jarige vrouw is woensdagochtend om het leven gekomen door een steekpartij in de Nederlandse stad Den Bosch. De politie heeft een 31-jarige verdachte aangehouden. De vrouw had een eenjarig kindje bij zich, dat bleef ongedeerd en is opgevangen, zei een woordvoerster van de politie.

Veel mensen waren getuige van de steekpartij. Omstanders grepen in en wisten de vluchtende verdachte vast te pakken en aan de gealarmeerde politie over te leveren. Volgens de politie heeft de man meermaals op de vrouw ingestoken. Het gaat om de vader van het kind.

De steekpartij deed zich om 09.45 uur voor. De vrouw was met haar kindje aan het wandelen. De kleine zat in een kinderwagen. Plots werd ze in de rug aangevallen door een man met een keukenmes.

De inzet van een traumahelikopter en pogingen de vrouw te reanimeren bleken vergeefs. De vrouw overleed ter plaatse. De woordvoerster van de politie zei dat het vermoedelijk gaat om een conflict in de relationele sfeer.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid. Hij zou met ernstige psychische problemen kampen.