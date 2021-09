Woning onbewoonbaar na hevige brand

Oostende - Een woning in de Verlaatstraat in Oostende werd door een hevige brand onbewoonbaar verklaard. De volledige zolder brandde uit. De rest van de woning liep rook- en waterschade op. De bewoonster bleef ongedeerd en kan elders terecht.

De Verlaatstraat - een klein straatje vlakbij het AZ Damiaan in Oostende - hing woensdagmiddag plots vol rook. De reden was een hevige brand in een van de woningen. Die werd omstreeks 17.30 uur opgemerkt. De bewoonster van het huis geraakte op tijd buiten en bleef uiteindelijk ongedeerd. Ze zag van op straat hoe de vlammen lelijk huis hielden.

De brandweer werd opgetrommeld en had het niet onder de markt. De vlammen sloegen bij aankomst van de pompiers dan ook al metershoog uit het dak. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De brandweerlui gingen het vuur zowel van op de grond als vanuit de ladderwagen te lijf. Zo slaagden ze erin om de vlammen uiteindelijk onder controle te krijgen en te doven. De politie sloot het straatje af zodat de brandweermannen hun werk ongestoord konden doen.

Ze konden echter niet verhinderen dat de woning heel wat schade opliep. Het vuur ontstond op de zolderverdieping en die brandde volledig uit. De rest van het huis liep heel wat rook- en waterschade op. “Het is onbewoonbaar verklaard”, zegt Philip Caestecker, korpschef van de Oostendse politie. “De aanpalende woning liep allicht ook waterschade op. Maar daar kunnen de bewoners wel blijven wonen.”

De bewoonster van het getroffen huis zag hoe de vlammen haar dak helemaal verteerden. Zij kon bij vrienden of familie terecht om de nacht door te brengen. Hoe het vuur is ontstaan, is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk wordt een expert aangesteld om dat na te gaan. Vast staat wel dat het vuur op de bovenste verdieping is begonnen.