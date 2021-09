Vier leden in Afghaanse Taliban-regering zaten opgesloten in Guantanamo Bay maar werden geruild voor Amerikaanse marinier

Vier van de vijf Taliban-leden die in 2014 door de regering-Obama uit Guantanamo Bay zijn vrijgelaten in ruil voor soldaat Bowe Bergdahl, maken volgens lokale media deel uit van de nieuwe regering van de islamitische fundamentalistische groepering in Afghanistan. De vijfde is benoemd tot gouverneur.

De vier leden van de zogenaamde “Taliban Five” die zich bij de nieuwe regering hebben aangesloten, zijn waarnemend directeur van de inlichtingendienst Abdul Haq Wasiq, waarnemend minister van Grenzen en Tribale Zaken Norullah Noori, plaatsvervangend minister van Defensie Mohammad Fazl en waarnemend minister van Informatie en Cultuur Khairullah Khairkhah . Het vijfde lid van de Taliban Five, Mohammad Nabi Omari, werd vorige maand benoemd tot gouverneur van de oostelijke provincie Khost.

Volgens rapporten die in 2008 door de bewakers van de streng bewaakte gevangenis Guantanamo Bay werden opgesteld en later door WikiLeaks openbaar werden gemaakt, verleenden alle vijf de verdachten hand- en spandiensten aan al-Qaeda en andere extremistische organisaties.

Fazl en Noori, die tijdens het eerdere Taliban-regime gouverneur waren van twee noordelijke Afghaanse provincies, worden er ook van beschuldigd opdracht te hebben gegeven tot de moordpartijen op etnische Hazara, Tadzjiekse en Oezbeekse gemeenschappen in de stad Mazar-i-Sharif in 1998.

Foto: AFP

Khairkhah, die in 1994 hielp bij het oprichten van de Taliban, nam naar verluidt deel aan “ontmoetingen met Iraanse functionarissen die de vijandelijkheden tegen de VS en de coalitietroepen wilden ondersteunen” na de invasie van Afghanistan in 2001. Hij was ook de gouverneur van de westelijke provincie Herat tussen 1999 en 2001 en stond bekend als “een van de belangrijkste opiumdrugsbaronnen in West-Afghanistan”, staat in het rapport van de Amerikaanse militaire leiding van het gevangenenkamp.

Ondanks de beoordelingen die “langdurige detentie” voor de vijf aanraadden, tekende president Barack Obama toch een overeenkomst om de Afghanen te ruilen voor militair Bowe Bergdahl, die gevangen was genomen door de Taliban nadat hij was weggelopen van een observatiepost in provincie Paktika in juni 2009.

“De Verenigde Staten laten onze mannen en vrouwen in uniform nooit achter”, zei Obama daarover.

Toen Bergdhal terugkeerde naar de Verenigde Staten, werden de Taliban Five naar Qatar gevlogen, waar een groot deel van het politieke leiderschap van de Taliban op dat moment woonde. De ruil lokte wel veel protest uit in de VS.

In 2017 pleitte Bergdalh schuldig aan desertie en veroordeeld tot oneervol ontslag, een verlaging van de rang en een boete. Bergdahl is sindsdien in beroep gegaan bij een federale rechtbank in een poging zijn veroordeling ongedaan te maken.

Om helemaal de middelvinger op te steken naar de VS heeft de nieuwe Taliban-regering ook Sirajuddin Haqqani benoemd tot waarnemend minister van Binnenlandse Zaken. Haqqani staat nog altijd om de Most Wanted-lijst van de FBI omdat hij ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de gijzeling van een Amerikaans soldaat die nog altijd niet terecht is.

Hij leidde het gevreesde Haqqani-netwerk dat verantwoordelijk is voor vele dodelijke aanvallen en ontvoeringen. Er staat zelfs een beloning van 4,2 miljoen euro op zijn hoofd voor wie hem aan de VS kan uitleveren.

Haqqani wordt als een “bloeddorstige terrorist” omschreven. “Hij is gewapend, gevaarlijk en bestuurt een land dat we zojuist hebben verlaten”, zei senator Sasse over Haqqani. “Amerikanen zitten nog steeds vast achter Taliban-linies, de regering-Biden weigert nog steeds te onthullen hoeveel van onze mensen ze hebben achtergelaten.

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid benadrukte dat de benoemingen tijdelijk zijn, maar zei er niet bij hoe tijdelijk.