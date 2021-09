Slachtoffer van vermeend homofoob geweld in Madrid wijzigt verklaringen: “Verwondingen met wederzijdse toestemming toegebracht”

De jongeman die beweerde zondag, in het gebouw in Madrid waar hij woont, te zijn aangevallen door gemaskerde daders, heeft zijn verklaringen bijgesteld. De verwondingen werden met wederzijdse instemming toegebracht. Woensdagavond vond een mars tegen homoboof geweld plaats in Madrid. Om te protesteren tegen wat de man was overkomen. De mars ging wel gewoon door.

De jonge homoman die beweerde zondag, in het gebouw in Madrid waar hij woont, te zijn aangevallen door gemaskerde daders, heeft zijn verklaringen bijgesteld, laat het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken weten. De verwondingen werden met wederzijdse instemming toegebracht.

De daders vielen zondag rond 17 uur het 20-jarige slachtoffer aan in het portiek van zijn gebouw, in de wijk Malasaña, aldus een politieverantwoordelijke. De aanvallers deden homofobe uitspraken, sneden in zijn lip en kerfden een scheldwoord op zijn achterste. De aard van het geweld heeft Spanje diep geschokt. Een regeringswoordvoerder veroordeelde het geweld, en premier Sanchez beloofde zwaardere straffen voor haatmisdrijven.

Woensdagavond werd er over het hele land actie gevoerd naar aanleiding van de berichten over de aanval.

Maar nu blijkt het verhaal toch wel anders te zijn.

Twee maanden geleden werd in Spanje wel een homoseksuele jongeman vermoord. Toen ging het duidelijk wel om homofoob geweld.